Министр: в Литве не исключен новый режим общенационального карантина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига не исключает возможность введения в стране всеобщего карантина, так как ситуация с коронавирусом ухудшается.

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"Я бы не стал исключать возможность объявления национального карантина", — сказал в пятницу Верига.

"Все меньше и меньше самоуправлений остается в "желтой" или "зеленой" зонах, но соответствующее решение должно принять правительство", — сказал он.

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и, без сомнения, Литва будет в списке "красных" стран по своим показателям распространения вируса.

Сейчас карантин объявлен в 21 самоуправлении Литвы, в том числе в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. В Литве 60 самоуправлений.

Из-за угрозы распространения коронавируса карантин в Литве был объявлен в середине марта и действовал до середины июня.

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LETA

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