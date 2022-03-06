Министр внутренних дел Эстонии: у нас не притесняют дипломатов и русских
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани в ответ на заявление России о притеснении российских дипломатов в странах Балтии заявил, что это ложная информация путинского режима, пишет "Postimees".

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Министр внутренних дел Кристиан Яани напоминает, что происходящее на Украине — это война Путина, а не российского народа. В Эстонии живут люди нескольких национальностей, Путин всем своей войной причинил страдания.

"Мы все эстонское общество — мы здесь все вместе с эстонцами, русскими, украинцами и многими другими национальностями. Все эти представители разных национальностей, которые проживают в Эстонии, являются нашими людьми. В данный момент нам действительно нужно держаться друг друга, понимать друг друга и вместе мирно противостоять путинской войне. Дезинформация путинского режима предназначена для того, чтобы разделить нас и снизить наше чувство безопасности", — ответил министр.

Яани заверил, что Эстония серьезно относится к безопасности всех жителей Эстонии, а также дипломатов из других стран.

"Все народы Эстонии — мы уделяем большое внимание тому, чтобы не позволить Путину и его приспешникам спровоцировать конфликты на национальной почве, которые наш противник может использовать против нас. Мы едины — в этом наша сила!"- заявил министр.

Кристиан Яани ответил на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая потребовала от властей Латвии, Литвы и Эстонии принять необходимые меры для защиты дипломатических и консульских представительств России и их сотрудников.

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