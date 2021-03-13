Министр юстиции Литвы предлагает узаконить в некоторых районах многоязычие
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В Майшягале, около Вильнюса, ряд улиц отмечены названиями на двух языках. По закону о госязыке такие таблички незаконны, их давно должны были убрать. Представители Партии свободы намерены узаконить такие двуязычные таблички, пишет Delfi.lt со ссылкой на телеканал LNK.

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"Живет много польскоговорящих, русскоговорящих, это для людей как своеобразная форма идентичности. Каждый живущий здесь должен учить литовский язык", — сказала журналистам LNK местная молодежь.

Молодежь в Майшягале отлично говорит по-литовски, но есть и те, кто за 30 лет не сумел выучить язык. "Есть такие люди, которые говорят только по-русски и по-польски. Только они и общаются в основном на польском языке", — сказала одна местная женщина.

Другой местный житель сказал, что может договориться по-литовски. По действующим законам, жителей в учреждениях обслуживают только на государственном языке. Однако одна местная женщина сказала, что в старостве можно говорить и по-польски.

Министр юстиции, член Партии свободы Эвелина Добровольска предлагает официально узаконить написание названий улиц на двух языках в регионах, где проживают нацменшинства.

"Что было бы, если бы в Литве одну улицу назвали по-арабски, другую по-польски, третью по-русски?", — удивлялся прохожий, с которым на эти тему говорили журналисты.

"Я думаю, что это такой чувствительный вопрос, мнения тут могут быть разные, но я уверена, что должно хватить голосов и в первом чтении и во время принятия", — сказала министр юстиции.

Ее предложение не поддерживают и языковеды. "Зачем записи на других языках, если во всех списках, на всех картах фигурируют литовские названия. Значит, на практике это никаких функций не выполняет", — сказал глава Государственной инспекции по языку Аурюс Валотка.

Также предлагается узаконить возможность подачи заявлений в муниципалитеты и староства не только на литовском, но и на русском или польском языках. "Сегодня в местные органы власти — муниципалитеты и староства — можно обратиться только на литовском языке, мы предлагаем разрешить их на другом языке. Это не распространяется на жалобы, поскольку жалобы — это уже административная процедура, тут язык должен быть государственным. Этот проект рабочая группа уже согласовала с инспекцией по языку, он закону о языке не противоречит", — заверила министр.

Языковеды не склонны одобрять заявления на польском и русском языках. Валотка сказал, "что здесь Литва и литовского языка должно быть как можно больше. Еще больше вопросов у языковедов вызывает предложение узаконить название местностей в регионах, населенных нацменьшинствами, традиционными польскими или русскими названиями. "Чтобы не появились улицы дзержинского, коммунисток медейскерите, всяких зиманов и т.п., проспектов Ленина. Должны быть ограничения", — сказал Валотка.

Министр заметила, что нельзя будет давать произвольные названия. "Должна быть отдельная комиссия, которая проведет исторический анализ и решит, какие топонимы существовали в Литве, какие можно использовать", — сказала она.

В соответствии с Конвенцией о нацменьшинствах, предлагается применять исключения в районах, где нацменьшинства составляют не меньше 30% жителей. К таким в Литве относятся Вильнюсский, Шальчининкский и Тракайский район (польский язык) и Висагинас (русский язык). Однако Минюст предлагает планку в 20%. Значит, прибавится Швенченский район. По данным LNK, говорилось и о 15% барьере. Тогда в число таких регионов войдет Клайпеда и Зарасайский район.

"Инспекция и комиссия по языку участвовала, была "против" этого процентного ограничения, ведь в конвенции речь идет о 30%", — сказал Валотка. Предложения министра не одобряет и часть консерваторов. "Если у нас будет 6 районов с официальным двуязычием или трехъязычием, то фрагментация государства станет еще больше, будет сегрегация нацменьшинств, а не их интеграция. Этого надо избегать", — сказал депутат Паулюс Саударгас.

Либералы также намерены предложить и написание фамилий на языке оригинала. "Это будет отдельный проект, который, как мы видим в программе, тоже появится на повестке дня весенней сессии", — сказала Добровольска. По словам Саударгаса, Конституционный суд Литвы уже несколько раз рассматривал этот вопрос, поэтому возникнет конституционная дилемма.

Политолог Гедиминас Казенас сказал, что споры политиков о языке только вносят разлад в общества, хотя это ничего по сути не меняет в жизни общества. "Тут есть явный политический интерес, Партия свободы декларировала эти вопросы, она, видимо, за счет голосов меньшинств и добилась своего политического результата. Я бы сказал, что это делают несколько ради политических целей", — сказал Казенас. По его словам, международные организации не раз признавали, что ни в одной стране у польского меньшинства нет таких хороших условий, как в Литве.

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