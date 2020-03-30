Министр здравоохранения: карантин в Италии будет продлен

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что в Италии после 3 апреля будут продлены введенные ранее меры по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала Rai2.

Он отметил, что Италия по-прежнему находится в центре кризиса, вызванного пандемией.

"Нельзя снижать бдительность, нельзя строить иллюзии. Срок действия мер истекает 3 апреля, и я могу сказать, что они совершенно точно будут продлены", — сказал Сперанца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.