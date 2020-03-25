Министр здравоохранения Литвы: сейчас выбираем – ограничение свобод или естественный отбор

Для жителей Литвы пришло время выбирать, согласны ли они с ограничением свобод, принудительной изоляцией, или запускают естественный отбор, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

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По словам министра, Европейские государства, в которых коронавирус уже распространился, в данный момент решают, пациентов какого возраста не спасать за неимением возможностей, и это не 80-летние, а 60–65-летние люди.

"В Европейских государствах, в которых болезнь распространилась, решается, с какого возраста пациентов не будут интубировать, поскольку шансы спасти их значительно ниже, чем молодых людей. И этот возраст далеко не 80 лет, речь идет о 60-65-летних жителях", – заявил на пресс-конференции в среду А. Верига.

"Оглянитесь вокруг и подумайте, сколько таких людей вы знаете, и кто они, давайте подумаем, какой будет цена этих утрат и, и сможем ли мы с этим жить", – сказал министр.

По словам А. Вериги, литовское общество в прошлом было способным сплотиться перед смертельной опасностью, и сейчас именно такой момент. "Сейчас именно такой момент, давайте посоветуемся, что будем делать, будем ли жертвовать своей свободой ради тех, кто получит шанс выжить, или будем выбирать естественный отбор", – сказал министр.

По его словам, пока в Литве больше всего привозных случаев коронавируса, поэтому необходима изоляция прибывающих. "Однако уже первый день после принятия решения показал, что это большая проблема, часть прибывших не хотят или не согласны быть изолированными. (...) Сейчас мы на пороге особого решения – изолируемые жители сейчас возмущаются тем, что не могут вернуться домой, что семьи вынуждены быть в том же здании с гражданами, которые ведут себя по-хулигански, уже слышали высказывания о том, что это попирает права и свободы человека", – сказал министр.

Он также сказал, что является противником чрезвычайного положения и надеется, что его вводить не придется. "Я являюсь противником чрезвычайного положения, поэтому считаю, что граждане Литвы не заслужили всех ужасов чрезвычайного положения. Но не контролируемая ситуация станет страшным грузом совести нашего поколения, поскольку при большем распространении, как и другие, не более развитые страны, мы не сможем помочь всем, кому помощь потребуется", – сказал министр.

А. Верига подтвердил, что не отзовет введенную во вторник всеобщую изоляцию на карантин возвращающихся из-за границы, но обещает искать исключения для беременных женщин и семей с маленькими детьми.

Все граждане Литвы, возвращающиеся из-за границы до этого должны были соблюдать 14-дневную самоизоляцию, однако в свете нарушений и с целью контроля за распространением коронавируса, было решено изолировать их в помещениях самоуправлений на две неделе без исключения. Часть жителей возмутилась обязательной изоляцией в помещениях самоуправлений, условиями жизни в них. Среди изолированных в столичной гостинице лиц в среду ночью завязалась драка, один человек был ранен ножом.