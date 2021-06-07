Министр здравоохранения России назвал стоимость вакцины "Спутник V"

Цена вакцины от коронавируса "Спутник V" с учетом доставки — приблизительно 900 рублей (10 евро), но для россиян ее закупает государство, сообщил в интервью "РИА Новости" глава Минздрава России Михаил Мурашко. Для вакционных туристов она стоит дороже.

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"Ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию — "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня", — сказал министр. При этом для вакцинации потребуется две дозы, то есть в целом цена прививки составляет не более 20 евро.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. В Европейском агентстве лекарств документы на регистрацию вакцины еще рассматриваются. Планируется, что она будет зарегистрирована не раньше июля. Только в этом случае вакцинация "Спутником" может быть включена в систему европейских ковид-паспортов. В Сан-Марино этой вакциной привито 90% населения, а с 17 мая власти страны запустили кампанию для туристов из ЕС и не только, которые хотят вакцинироваться "Спутником V" за деньги.

Чтобы пройти вакцинацию, иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.