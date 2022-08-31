Министры ЕС договорились о приостановке упрощенного порядка выдачи виз россиянам

Министры иностранных дел стран ЕС договорились приостановить действие соглашения 2007 года об упрощенном порядке выдачи виз гражданам России, ответив тем самым на агрессию Москвы против Украины. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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По словам Борреля, министры сошлись во мнении, что отношения с Москвой не могут продолжаться, как обычно и что упомянутое соглашение должно быть "полностью приостановлено".

Приостановка действия соглашения означает, что заявления россиян на получение визы будут рассматриваться дольше, а виза для них станет дороже.

"Это значительно сократит количество новых виз, выдаваемых государствами-членами ЕС", — сказал Боррель.

Как сообщают дипломаты, министры ЕС не смогли договориться о полном запрете на выдачу туристических виз гражданам России, поскольку государства расходятся во мнениях по этому вопросу.

Боррель констатировал, что поток граждан России в соседнибе страны значительно увеличился с середины июля.

"Это стало угрозой безопасности для этих соседних стран, — признал Боррель. — Кроме того, мы видели много россиян, которые ездят отдыхать и делать покупки, как будто на Украине нет войны".

Уступая восточным странам-членам ЕС, которые хотели еще более жесткого подхода, Боррель заявил, что страны, граничащие с Россией, "могут принять меры на национальном уровне по ограничению въезда в Евросоюз".

Однако он указал, что любые меры должны соответствовать правилам Шенгенской зоны, и важно, чтобы представители российского гражданского общества по-прежнему имели возможность ездить в ЕС.

Перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС Польша и три прибалтийских государства — Эстония, Литва и Латвия — объявили, что рассматривают вопрос о запрете на въезд граждан России, если ЕС этого не сделает.

Четыре страны указали, что приостановка упрощения визового режима для граждан России является первым шагом.

"Однако мы должны резко ограничить количество выдаваемых виз, в основном туристических, чтобы сократить поток граждан России в Евросоюз и Шенгенскую зону", — говорится в совместном заявлении четырех стран. В нем говорится, что исключения должны быть сделаны для диссидентов и других особых случаев.

"Пока такие меры не будут реализованы на уровне ЕС, мы (..) будем рассматривать возможность введения мер временного запрета на выдачу виз на национальном уровне или ограничения пересечения границы для граждан России, имеющих визы ЕС", — говорится в заявлении.