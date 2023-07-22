Министры G20 не договорились об уходе от ископаемого топлива
Foto: DPA/Scanpix/LETA

На саммите G20 в Индии производители и развивающиеся страны не согласились с некоторыми предложениями по отказу от ископаемого топлива.

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Министры энергетики стран-участниц "Группы двадцати" (G20) по итогам саммита в Индии в субботу, 22 июля, не смогли согласовать дорожную карту сокращения использования ископаемого топлива. В итоговом заявлении участников встречи не упоминается уголь, как основное "грязное" топливо, которое при этом является ключевым для экономик Китая и Индии. Достичь консенсуса по поэтапному отказу от ископаемого топлива не удалось из-за возражений некоторых стран-производителей, пишет агентство Reuters.

Участники саммита не пришли к единому мнению по достижению целей Конференции ООН по изменению климата, в частности, по утроению мировой выработки возобновляемой энергии и удвоению энергоэффективности к 2030 году, отмечает AFP.

Страны-производители против сокращения использования ископаемого топлива

Как указал в итоговом заявлении министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх, на встрече "была подчеркнута важность усилий по поэтапному отказу от использования ископаемого топлива в соответствии с различными национальными условиями", но у некоторых стран "было другое мнение" по этому вопросу.

Министр не уточнил, какие страны выступили против, но, как пишет Reuters, против цели утроения мощностей возобновляемых источников энергии в этом десятилетии выступают Индонезия, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Южно-Африканская Республика.

Развивающиеся страны не могут позволить себе отказ от ископаемого топлива

Ранее коалиция ключевых экономик Евросоюза, включая Германию и Францию, призвала G20 ускорить планы по достижению нулевых выбросов и постепенному отказу от ископаемого топлива, сообщает AFP. Страны призвали довести выбросы парниковых газов до пика не позднее 2025 года и сократить на 43 процента к 2030 году по сравнению с уровнями 2019 года.

Но многие развивающиеся страны в ответ указывают, что подобный переход требует огромных капиталовложений и новых технологий, а отказ от загрязняющих окружающую среду видов топлива без доступных альтернатив обрекает их население на нищету, пишет AFP.

Принимающая саммит G20 Индия сама обещает отказаться от ископаемого топлива только к 2070 году. Это на 20 лет позже, чем обязательства, взятые на себя многими другими странами.

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