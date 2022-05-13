Министры обороны США и России провели первые переговоры с начала войны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава Пентагона Ллойд Остин провел 13 мая телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Как отмечается, это была первая беседа глав оборонных ведомств США и России с 18 февраля, пишет Meduza.

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"Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", — говорится в заявлении Пентагона по итогам переговоров.

В сообщении Минобороны РФ в свою очередь отмечается, что беседа состоялась "по инициативе американской стороны".

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", — заявили в ведомстве.

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