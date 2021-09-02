Министры стран Балтии и Польши: гибридная атака Лукашенко направлена против всего ЕС
Foto: AP/Scanpix/LETA

Действия Беларуси по поощрению нелегальной миграции являются "системно спланированной и организованной гибридной операцией режима (Александра) Лукашенко", направленной против этих стран и всего Европейского союза (ЕС), говорят министры стран Балтии и Польши.

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Как сообщает Министерство обороны Литвы, к такому мнению пришли министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Арвидас Анушаускас, Артис Пабрикс, Калле Лаанет и Мариуш Блащак, которые встретились в четверг в столице Словении Любляне, в рамках проходящей здесь встречи глав оборонных ведомств ЕС.

"Масштаб кризиса с нелегальной миграцией расширился — хотя сначала организуемая режимом Лукашенко гибридная атака была направлена только против Литвы, теперь отмечается агрессия и против Латвии и Польши. Это может стать проблемой с безопасностью, которая затрагивает не только весь наш регион, но и весь ЕС, поэтому чтобы это предотвратить, нам нужно быть едиными и действовать заодно", — сказал Анушаускас.

Как говорится в сообщении Минобороны, министры Балтийских стран и Польши пришли к единому мнению, что взаимная солидарность особенно важна накануне совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Министры опасаются, что во время этих учений "недостаток прозрачности и непредсказуемые действия Беларуси" могут привести к эскалации, провокациям и инцидентам на границе.

Литва первой из балтийских соседок столкнулась с возросшей в несколько десятков раз нелегальной миграцией — через границу с Беларусью в этом году в страну незаконно попало 4,1 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация, на границе возводится физическое ограждение.

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LETA

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LETA

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