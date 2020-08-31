Министры стран Балтии проведут совещание по поводу опасного количества заболевших Covid-19 в Литве
Foto: DELFI.lt

После превышения Литвой уровня заболеваемости коронавирусом 16 случаев на 100 тыс. жителей на этой неделе будет проведено совещание министров стран Балтии о дальнейших действиях, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

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По его словам, в настоящее время обсуждается возможность проведения видеоконференции министров иностранных дел и здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии.

Верига выразил надежду на то, что на этом совещании станет ясно, какие действия предпримут другие страны, зная, что уровень заболеваемости в Литве превысил 16 человек на 100 тыс. жителей.

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