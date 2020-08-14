Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Беларуси
Foto: EPA/Scanpix/LETA

27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении Беларуси, сообщает РБК.

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Как заявил источник ТАСС в делегации одной из европейских стран в совете ЕС, санкции введут против "ответственных за применение насилия и нарушение прав человека" в республике. "Черный список" еще будет составлен.

Как рассказал после встречи глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, встреча была в формате видеоконференции, поэтому пока никаких конкретных решений принять было нельзя.

"Мы договорились, что будет начат процесс подготовки санкций. С учетом формата заседания, сегодня мы не могли назвать конкретные имена и фамилии, потому что у этого есть свой юридический порядок", — объяснил он. Дискуссия по этому вопросу продолжится 24 августа на очной неформальной встрече в Берлине.

Министр иностранных дел Польши Яцека Чапутовича сообщил, за введение санкций высказались большинство глав МИДов стран ЕС. "Мы считаем, что ограничения в отношении страны, этих правительственных чиновников не могут причинить вред обществу", — цитирует его Reuters.

После 2014 года Евросоюз активизировал диалог с Минском. В 2016 году ЕС снял санкции, введенные против Лукашенко и чиновников за жесткое подавление протестов после президентских выборов 2010 года. В январе 2020 года Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима, оно вступило в силу в июле. В общей сложности ЕС предоставляет финансовой помощи Беларуси на сумму 30 млн евро в год, уточняется на сайте Союза.

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