Министры туризма G20 поддержали идею ковид-паспортов

Министры туризма из стран G20 поддержали идею внедрить так называемые ковид-паспорта — специальные сертификаты для тех, кто вакцинировался от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра туризма Италии Массимо Гаравалью.

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Такое решение, по его словам, было принято на первой в этом году виртуальной встрече министров туризма "Двадцатки". Италия в 2021 году является ее председателем.

По словам Гаравальи, ковид-паспорта позволят вернуться к нормальной работе организациям туристического сектора, что будет иметь решающее значение для восстановления мировой экономики.

В этом документе будет указано, что его обладатель прошел вакцинацию, обладает иммунитетом в результате перенесенной болезни или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Томас Барейсс, заместитель министра экономики Германии, принимавший участие во встрече, также подтвердил Bloomberg, что ее участники поддержали планы внедрить такого рода документ.

Накануне о готовности ослабить ограничения на въезд иностранцев в страну объявила Европейская комиссия. Исполнительный орган Евросоюза сообщил, что считает возможным разрешить въезд в страну тем, кто завершил процедуру вакцинации от COVID-19 одобренными в ЕС препаратами или препаратами, которые одобрила для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сейчас к таким вакцинам относятся разработки AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, их применение одобрил как европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, EMA), так и ВОЗ.