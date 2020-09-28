Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных, Армения опровергла сообщение

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщили в Минобороны Азербайджана, передает РБК со ссылкой на "Интерфакс–Азербайджан".

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Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.

Потери среди своих военнослужащих в Баку не уточнили.

Министерство обороны Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны о 550 убитых в Карабахе армянских военнослужащих, пишет Интерфакс. "Данная информация не соответствует действительности", - сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян журналистам.

По данным непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ходе боев на линии соприкосновения с армянской стороны погибли 31 человек. Ранее министерство обороны НКР опубликовало имена еще 15 погибших военнослужащих. До этого ведомство сообщало о 16 погибших военных.

Ранее в Минобороны Армении сообщали о гибели 200 азербайджанских военнослужащих. Кроме того, в Ереване заявили об уничтожении 30 танков и единиц бронетехники и 20 беспилотников.

Боевые столкновения между военными Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. В эскалации стороны обвинили друг друга, обе страны объявили военную мобилизацию.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Еревана есть данные о вмешательстве Турции в ситуацию в Нагорном Карабахе. У азербайджанских военных есть турецкое оружие, уточнил он. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "агрессивным" поведение Турции в ситуации вокруг конфликта. По его словам, международное сообщество должно "использовать все свои рычаги влияния", чтобы не допустить вмешательства со стороны Турции.