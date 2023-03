Минобороны Британии: Россия использует на войне танки 60-летней давности

По данным британской разведки, российские военные сняли с консервации и используют на фронте в Украине танки и БТР первого послевоенного поколения.

По информации британской разведки, в связи с нехваткой тяжелой бронетехники российские военные вынуждены снимать с консервации и использовать в боевых действиях модели первого послевоенного поколения, которые производились в СССР в 1960-е — 1970-е годы. В очередном обзоре ситуации на войне в Украине, опубликованном в Twitter в понедельник, 6 марта, министерство обороны Великобритании указывает на замену уничтоженной в Украине техники основными боевыми танками Т-62, построенными 60 лет назад.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 March 2023

Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/HPcqkaCGaq pic.twitter.com/1J60pMXGag