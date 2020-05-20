Минобороны Чехии объяснило, почему не может передать РФ памятник Коневу

Министерство обороны Чехии не может передать России памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету 6-го района Праги, а не военному ведомству. Об этом говорится в ответе главы чешского Минобороны Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.

Как уточнило, во вторник, 19 мая, чешское телеграфное агентство — ЧТК — послание было передано официальным представителем министерства Яном Пейшеком.

"Мемориал не является имуществом министерства обороны и не находится на его территории", — поясняется в письме. Кроме того, он не может быть классифицирован как военное захоронение.

В послании Метнара упоминается, что на попечении чешского военного ведомства находится около четырех тысяч российских военных захоронений, на их поддержание и реконструкцию ежегодно выделяются средства.

"Это не была политика Чехии"

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" бывший президент Чехии Вацлав Клаус ранее прокомментировал ситуацию с демонтажем памятника. "Это для меня глупость, но это не была политика Чехии", — заявил он, возложив ответственность за произошедшее на власти "одной части Праги".

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек 5 мая предложил России приступить к обсуждению разногласий в двусторонних отношениях.

Мемориал маршалу демонтировали в столице республики 3 апреля. Против данного шага выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.

Следственный комитет России возбудил по факту сноса памятника Коневу уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва "не понимает и не приемлет эти действия" пражских властей, в России пригрозили ответными мерами.

Памятник Коневу подвергался вандализму

Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. Он уцелел во время "бархатной революции" в Чехословакии 1989 года, но в последние годы все чаще подвергался вандализму. Критики в Чехии считали монумент символом советского гнета, проявившегося, в числе прочего, во время подавления Пражской весны в Чехословакии в 1968 году.

В то же время сторонники считали памятник Коневу символом победы над фашизмом. Красная армия под командованием маршала освободила Прагу от нацистов в мае 1945 года. Войска во главе с Коневым также участвовали в битве за Берлин. Впоследствии — в 1956 году — Конев в качестве главнокомандующего Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора руководил подавлением народного восстания против коммунистических властей в Венгрии. Во времена возведения Берлинской стены он занимал пост главнокомандующего группой советских войск в Германии.