Минобороны РФ: целью удара по Одессе был "логистический терминал" с "крупной партией" западного оружия. Известно уже о восьми погибших

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило о ракетном обстреле Одессы. По словам военных, ракеты попали "в объекты инфраструктуры". Ранее УНИАН сообщило о воздушной тревоге в городе и повреждении в результате взрыва жилого дома. В результате обстрела погибли восемь человек и 18 получили ранения.

В Одессе раздалось несколько взрывов, сообщает "Украина 24", публикуя видео, на котором якобы слышны "звуки прилета ракеты".

Позже УНИАН сообщил, что было четыре взрыва. "Одна из ракет прилетела в жилой комплекс. Во дворе сгорели пара машин. Несколько квартир разрушены сильно, в остальных вылетели окна", — утверждает агентство.

Президент Украины заявил, что всего по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых были сбиты.

Минобороны РФ объявило, что целью ракетного удара по Одессе 23 апреля был "логистический терминал на военном аэродроме… на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения".

В результате обстрела, по предварительным данным, погибли восемь человек и 18 получили ранения. Среди погибших — трехмесячный ребенок. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

В спальном районе Одессы дымится 14-этажка, сообщил корреспондент Би-би-си Кэролайн Дэвис — удар пришелся по нижним этажам. Парковка напротив покрыта выбитыми стеклами и мусором. Несколько машин серьезно повреждены.

Местный житель рассказал, что был в квартире своих родителей на 12-м этаже, когда произошел сильный взрыв. Все окна в квартире были выбиты.

The first minutes after the shelling in Odesa.

The city was bombarded with rockets

cruise missile class air-based X-101. pic.twitter.com/LQjLrJYi3H