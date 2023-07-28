Минобороны РФ и Собянин сообщили об очередной атаке беспилотника на Москву

В ночь на пятницу, 28 июля, в Москве была предотвращена атака "вражеского беспилотника", заявил мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщает "Медуза".

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"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", — написал он в Telegram.

Министерство обороны РФ также сообщает о сбитии беспилотника. Как отмечает ведомство, целью беспилотника были объекты в Подмосковье.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Как сообщает Telegram-канал Shot, беспилотник был сбит в поселке Птичное в Троицком административном округе. Тип БПЛА пока не установлен и неизвестно, был ли в нем заряд, отмечает Shot.

Это не первая атака беспилотников на Москву. В июне российские СМИ сообщали о как минимум одной атаке беспилотников по объектам вблизи российской столицы — 21 июня три БПЛА упали в Новой Москве и Подмосковье. В последний раз Москва была атакована беспилотниками в ночь на 24 июля. Также сообщалось об атаках беспилотников в мае этого года.