Минобороны РФ назвало ракетный обстрел Украины, в результате которого погибли шесть человек, "ударом возмездия за теракт в Брянской области"

Министерство обороны России на брифинге объявило, что массированный ракетный обстрел Украины 9 марта был "ударом возмездия", нанесенным "в ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области".

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В ходе обстрела, заявили в Минобороны, "были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".

"Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, в том числе Минобороны.

В ночь на 9 марта, по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили как минимум 81 ракету. Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Известно как минимум о шести погибших мирных жителях.

Российские власти 2 марта заявили, что в приграничные села Любечане и Сушаны в Брянской области проникла "украинская диверсионная группа". В результате действий "диверсантов", объявили местные власти, погибли два человека, еще трое, включая ребенка, получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "терактом". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК), который воюет на стороне Украины. Власти Украины заявили о своей непричастности к этой акции. При этом глава РДК Денис Капустин в интервью Financial Times сказал, что операция в Брянской области была согласована с украинскими властями, "иначе она просто не могла бы пройти".