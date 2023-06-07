Минобороны РФ обвинило Украину в подрыве аммиакопровода в Харьковской области

Министерство обороны России заявило, что украинская "диверсионно-разведывательная группа" подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса. Ранее власти Харьковской области сообщали, что тот же объект атаковала российская армия.

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В сообщении российского ведомства указано, что подрыв произошел 5 июня около 21:00. Через поврежденные участки аммиакопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории, утверждает Минобороны РФ.

"В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", — заявили в ведомстве.

Ранее российские СМИ и "военкоры" публиковали видео, на котором, как утверждается, запечатлен поврежденный участок аммиакопровода.

В свою очередь, еще вечером 5 июня глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил об атаке аммиакопровода с российской стороны. "Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле села Масютовка. По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая", — подчеркнул чиновник.

После начала полномасштабного российского вторжения трубопровод Тольятти — Одесса прекратил транзит аммиака. Ранее российский МИД называл возобновление его работы в числе условий, без которых невозможно продление "зерновой сделки", регулирующей экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов Украины.