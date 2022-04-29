Минобороны РФ объяснило удар по Киеву

На следующий день после ракетного удара по украинской столице, где с визитом в этот момент находился генеральный секретарь ООН, российская сторона предложила объяснение своих действий. Согласно брифингу российского министерства обороны, целью удара были производственные корпуса оборонного предприятия "Артем".

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Однако киевские власти говорят, что российские ракеты попали в жилой дом, в результате чего погиб как минимум один человек - его тело спасатели нашли под завалами в пятницу утром. Еще 10 человек пострадали.

О том, что целью российского удара могло быть предприятие "Артем", сообщал в четверг корреспондент британской газеты Guardian Лоренцо Тондо. Он писал, что российские ракеты попали в жилой дом, а попали ли они в здание предприятия - неизвестно.

Также МО РФ заявило, что:

ракетными ударами были уничтожены три электроподстанции в районах железнодорожных узлов в Украине;

артиллерия, ракетные войска и авиация наносили удары по десяткам украинских военных объектов;

средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников, в том числе "Байрактар-ТБ2" возле российско-украинской границы.

Россия утверждает, что обстреливает только военные цели, несмотря на множество доказательств ракетных ударов, бомбежек и обстрелов жилых кварталов с первого дня вторжения.