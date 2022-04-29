Минобороны РФ объяснило удар по Киеву
Foto: Publicitātes foto

На следующий день после ракетного удара по украинской столице, где с визитом в этот момент находился генеральный секретарь ООН, российская сторона предложила объяснение своих действий. Согласно брифингу российского министерства обороны, целью удара были производственные корпуса оборонного предприятия "Артем".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Однако киевские власти говорят, что российские ракеты попали в жилой дом, в результате чего погиб как минимум один человек - его тело спасатели нашли под завалами в пятницу утром. Еще 10 человек пострадали.

О том, что целью российского удара могло быть предприятие "Артем", сообщал в четверг корреспондент британской газеты Guardian Лоренцо Тондо. Он писал, что российские ракеты попали в жилой дом, а попали ли они в здание предприятия - неизвестно.

Также МО РФ заявило, что:

  • ракетными ударами были уничтожены три электроподстанции в районах железнодорожных узлов в Украине;
  • артиллерия, ракетные войска и авиация наносили удары по десяткам украинских военных объектов;
  • средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников, в том числе "Байрактар-ТБ2" возле российско-украинской границы.

Россия утверждает, что обстреливает только военные цели, несмотря на множество доказательств ракетных ударов, бомбежек и обстрелов жилых кварталов с первого дня вторжения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса