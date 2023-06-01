Минобороны РФ объявило о "сорванной попытке вторжения" в Белгородскую область
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Министерство обороны РФ объявило, что российские военные "отразили три украинские атаки" в Белгородской области.

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В заявлении военного ведомства, которое цитирует "Интерфакс", говорится, что около 03:00 после интенсивного обстрела украинские формирования "силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками", предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

Нападавшие отброшены, нарушений государственной границы не допущено,"на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 "диверсантов" и их техника, объявило Минобороны РФ.

Воюющие на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" 1 июня выпустили видео, в которых сообщили о новом рейде на территорию России. Белгородский оперштаб заявил, что "никакого прорыва ВСУ нет" — "данная информация является ложной и не соответствует действительности". При этом в оперштабе сообщили, что в районе Шебекино "сложная обстановка, идут обстрелы, слышны звуки боя".

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что Шебекино подверглось интенсивному обстрелу, в городе загорелось здание общежития, а местная администрация получила повреждения.

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