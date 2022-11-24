Минобороны РФ объявило о возвращении из плена 50 российских военных. Их обменяли на 50 бойцов ВСУ

Из плена освобождены 50 российских военнослужащих, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате обмена возвращены 50 украинских военнослужащих, в том числе двое офицеров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — говорится в заявлении военного ведомства. Никакие подробности обмена Минобороны РФ раскрывать не стало, сообщив лишь, что российские военные возвращены "в результате переговорного процесса".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате обмена возвращены 50 украинских военнослужащих, в том числе двое офицеров. Среди освобожденных, по словам Ермака, защитники "Азовстали", острова Змеиной и взятые в плена на Чернобыльской АЭС, которую российские войска покинули в конце марта.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении 35 военных. Украинская сторона подтвердила факт обмена, сообщив, что ей удалось вернуть из плена 35 военных и одного гражданского.