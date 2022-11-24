Минобороны РФ объявило о возвращении из плена 50 российских военных. Их обменяли на 50 бойцов ВСУ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из плена освобождены 50 российских военнослужащих, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате обмена возвращены 50 украинских военнослужащих, в том числе двое офицеров.

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"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — говорится в заявлении военного ведомства. Никакие подробности обмена Минобороны РФ раскрывать не стало, сообщив лишь, что российские военные возвращены "в результате переговорного процесса".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате обмена возвращены 50 украинских военнослужащих, в том числе двое офицеров. Среди освобожденных, по словам Ермака, защитники "Азовстали", острова Змеиной и взятые в плена на Чернобыльской АЭС, которую российские войска покинули в конце марта.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении 35 военных. Украинская сторона подтвердила факт обмена, сообщив, что ей удалось вернуть из плена 35 военных и одного гражданского.

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