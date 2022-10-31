Минобороны РФ объявило о завершении мобилизации. Необходимый для этого указ Путина не опубликован

Государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на российское военное ведомство сообщает, что все мероприятия, связанные с призывом по "частичной" мобилизации, прекращены. Однако по российским законам как объявить, так и завершить мобилизацию может только глава государства.

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"По поручению [министра обороны Сергея] Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

С сегодняшнего дня военкоматам предписано вернуться к работе в штатном режиме. Сотрудники этих учреждений продолжат принимать добровольцев и тех, кто захочет присоединиться к армии на контрактной основе. Завтра же в России начинается осенний призыв на срочную службу, который перенесли на месяц из-за объявленной в сентябре "частичной" мобилизации.

Об остановке мобилизационных мероприятий 28 октября говорил и глава военного ведомства Сергей Шойгу. Он доложил президенту Владимиру Путину о призыве 300 тысяч россиян. По словам министра, 82 тысячи мобилизованных уже направлены в зону боевых действий, 218 тысяч проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах.

Формальным основанием для завершения мобилизации служит указ главы государства. Он не был опубликован ни после доклада Шойгу в минувшую пятницу, ни после сегодняшних заявлений Минобороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что о появлении такого указа их "проинформируют дополнительно", и призвал "ориентироваться на заявление министра обороны".