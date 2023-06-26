Минобороны РФ опубликовало первую съемку Шойгу после мятежа Пригожина. Она могла быть записана заранее
Foto: AP/Scanpix/LETA

Министерство обороны РФ распространило видео, на котором показано, как утверждается, посещение главой ведомства Сергеем Шойгу "передового пункта управления одного из объединений "Западной" группировки войск".

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Глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова и провел совещание с командирами, заявило Минобороны.

Это первые кадры с Шойгу после мятежа, организованного основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, резко критиковавшим министра обороны. Наемники в ночь на 24 июня вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть из них пошла "маршем" на Москву.

До столицы России подразделения ЧВК Вагнера не дошли, вечером 24 июня Пригожин объявил, что после переговоров с Александром Лукашенко наемники "разворачивают свои колонны" и "уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану".

Пока продолжался мятеж, Шойгу в публичном пространстве не появлялся и происходящее не комментировал.

Дополнено в 11:50: поездка Шойгу на передовую, о которой утром 26 июня отчиталось Минобороны, вероятно, состоялась еще до начала мятежа Пригожина, сообщает провоенный телеграм-канал "Рыбарь" со ссылкой на источники. О том, что министр обороны "посещал с инспекцией Белгородскую область для проверки войск и позиций", в пятницу 23 июня сообщал другой Z-канал Colonelcassad — также со ссылкой на свои источники "на местах".

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