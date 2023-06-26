Минобороны РФ опубликовало первую съемку Шойгу после мятежа Пригожина

Министерство обороны РФ распространило видео, на котором показано, как утверждается, посещение главой ведомства Сергеем Шойгу "передового пункта управления одного из объединений "Западной" группировки войск".

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Глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова и провел совещание с командирами, заявило Минобороны.

Это первые кадры с Шойгу после мятежа, организованного основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, резко критиковавшим министра обороны. Наемники в ночь на 24 июня вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть из них пошла "маршем" на Москву.

До столицы России подразделения ЧВК Вагнера не дошли, вечером 24 июня Пригожин объявил, что после переговоров с Александром Лукашенко наемники "разворачивают свои колонны" и "уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану".

Пока продолжался мятеж, Шойгу в публичном пространстве не появлялся и происходящее не комментировал.