Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по аэропорту Одессы
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Минобороны РФ нанесло ракетный удар по аэропорту Одессы. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, пишет издание Новая газета. Европа.

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"Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса", — говорится в сообщении Минобороны.

Вчера глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в аэропорт попала ракета "Оникс". По его словам, ее выпустили из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму.

Раненых и погибших в результате удара нет.

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