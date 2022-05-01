Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по аэропорту Одессы

Минобороны РФ нанесло ракетный удар по аэропорту Одессы. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, пишет издание Новая газета. Европа.
"Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса", — говорится в сообщении Минобороны.
Вчера глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в аэропорт попала ракета "Оникс". По его словам, ее выпустили из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму.
Раненых и погибших в результате удара нет.