Российское военное ведомство утверждает, что целью вчерашней атаки были "участники совещания" о передаче ВСУ военной техники из-за рубежа. При этом Дом офицеров функционирует как концертная площадка, а в результате удара погибло трое детей.

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Российские военные нанесли 14 июля удар высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" по зданию гарнизонного Дома офицеров ВСУ в городе Винница. Об этом объявил на брифинге представитель Минобороны РФ.

По утверждению ведомства, в момент ракетного удара в здании проходило совещание, на котором присутствовали "командование украинских воздушных сил и иностранные поставщики вооружений".

"Они обсуждали передачу ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены", — цитирует телеканал "Звезда" заявление Минобороны РФ.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

В результате ракетного обстрела Винницы 14 июля, по последним данным, погибли 23 человека, в том числе трое детей. За медицинской помощью обратились 117 местных жителей. 71 человек госпитализирован. Еще 18 человек считаются пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Винницы, находящейся в сотнях километров от линии фронта, терактом против мирного населения. В обращении к западным странам он потребовал признать Россию "государством-террористом".

Дом офицеров в Виннице функционирует как концертный зал. 14 июля там должно было пройти благотворительное выступление украинской певицы Roxolana (настоящее имя — Роксолана Сирота). Известно, что один из погибших в Виннице — 25-летний звукорежиссер певицы Евгений Коваленко.