Минобороны РФ пообещало не требовать от стран принудительно вернуть уехавших россиян

Министерство обороны РФ сообщило, что не планирует обращаться к государственным органам Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения россиян. Об этом соссылкой на Интерфакс пишет Meduza.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, не направляло, не разрабатывало и не планирует", — заявили в ведомстве.

Ранее глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявят в международный розыск.

Казахстан стал одним из ключевых направлений новой волны миграции, возникшей после начала мобилизации в России. С 21 сентября в Казахстан, по оценке МВД страны, въехали около 98 тысяч граждан РФ и более 64 тысяч выехали.

Другим популярным направлением стала Грузия. 27 сентября в местном МВД сообщили, что после начала мобилизации в Грузию въезжали по пять-шесть тысяч человек ежедневно, сейчас — около 10 тысяч человек. При этом в МВД подчеркнули, что 60% из прибывших в Грузию россиян уже покинули республику.

В Финляндию, куда также устремились россияне, по данным финской пограничной службы, с 21 по 26 сентября из России въехали 43 603 человека, а выехали 22 666 граждан РФ.