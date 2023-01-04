Минобороны РФ признало гибель 89 военных в Макеевке и обвинило в этом их мобильные телефоны

Число российских военнослужащих, погибших при ударе по Макеевке, увеличилось до 89 человек. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой министерство обороны России. Два дня назад министерство сообщило, что при ударе погибли 63 военнослужащих.

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"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин", — заявило Минобороны.

По версии ведомства, основной причиной произошедшего стало "массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника". Это позволило ВСУ определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

Ранее агентство ТАСС писало со ссылкой на правоохранительные органы самопровозглашенной ДНР, что причиной попадания по Макеевке стала "высокая сотовая активность военнослужащих".

"Принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", — заявило Минобороны.

Ведомство добавило, что ВСУ нанесли удар по Макеевке 1 января в 00:01 по московскому времени шестью снарядами HIMARS. Два из них были перехвачены, четыре попали в здание, где был пункт временной дислокации российских военных. В результате обрушились перекрытия здания.

Установка HIMARS, из которой ВСУ обстреляли Макеевку, была уничтожена ответным огнем, утверждает Минобороны. Кроме того, при ударе по городу Дружковка в Донецкой области были уничтожены еще четыре установки HIMARS. Также сообщается об убийстве более 330 военнослужащих ВСУ.