Минобороны РФ снова сообщило о поездке Шойгу в "зону СВО". Предыдущий раз он побывал в 80 километрах от фронта
Foto: AP/Scanpix/LETA

Минобороны РФ объявило, что министр обороны Сергей Шойгу "проинспектировал подразделения Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции". 18 января, когда оно опубликовало видео с Шойгу из зоны военных действий, выяснилось, что это не зона военных действий, напоминает "Медуза".

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В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Минобороны, в частности говорится, что Шойгу "проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей" и "проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи".

На передовой, объявило Минобороны, Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их "за образцовое выполнение задач специальной военной операции". Где именно побывал Шойгу, Минобороны не уточнило, видео и фото материалы инспекции не опубликовало.

18 декабря Минобороны сообщало, что Шойгу "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне специальной военной операции". Тогда Минобороны распространило видео, показывающее, как Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета оборонительные сооружения. Анализ записи показал, что Шойгу летал в районе населенного пункта Армянск, то есть на расстоянии около 80 километров от линии фронта.

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