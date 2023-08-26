Минобороны РФ сообщило о ночной атаке беспилотника в Истринском районе Подмосковья
Foto: AP/Scanpix/LETA

Беспилотник самолетного типа сбит силами ПВО в Истринском районе Московской области, заявили в Минобороны России. Атака зафиксирована около трех часов ночи по московскому времени, сообщает "Новая газета. Европа".

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По словам мэра столицы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего.

РИА Новости передавали, что ночью как минимум 24 авиарейса задержали и восемь отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Во "Внуково" и "Домодедово" уточнили, что ограничивали полеты примерно на час, сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Вчера в Минобороны отчитались об уничтожении 42 украинских беспилотников над территорией РФ.

"В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — заявили в ведомстве.

Из-за беспилотников над территорией России были закрыты аэропорты Внуково и Домодедово. Baza утверждает, что в них вводили план "Ковер. Спустя несколько часов аэропорты вернулись к штатной работе.

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