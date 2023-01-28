Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по больнице в Луганской области: 14 погибших

Утром 28 января ВСУ нанесли "намеренный удар" из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по больнице в оккупированном поселке Новоайдар на территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР"), сообщило Минобороны РФ.

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"В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, в обстрелянном медицинском учреждении гражданские и военные врачи много месяцев оказывали необходимую помощь местному населению и военнослужащим.

Власти Украины официально удар не подтверждали, однако ранее глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай написал, что "что-то не так с больницей, где рашистов лечили". По его словам, там десятки погибших.