Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над "Азовсталью"

Минобороны РФ заявило об установлении полного контроля над территорией "Азовстали". По данным ведомства, 20 мая сдалась последняя группа бойцов батальона "Азов" — 531 человек. Всего с 16 мая в плен попали 2439 украинских военных, державших оборону "Азовстали". Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских ВС. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил об этом президенту Путину.

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Украинские военные, удерживавшие "Азовсталь", начали сдаваться в плен 16 мая. До тех пор завод на протяжении более полутора месяцев оставался единственным объектом сопротивления российским войскам в Мариуполе.

Перед началом сдачи военные подчеркнули, что выполняют приказ командования. Власти Украины избегали формулировки "сдача в плен", говоря об "операции по эвакуации" и заявляли, что военных с "Азовстали" обменяют на пленных россиян.