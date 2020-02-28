Минобороны РФ заявило о непричастности к авиаудару в Идлибе

Министерство обороны РФ утверждает, что российская сторона непричастна к совершенным накануне авиаударам на северо-западе Сирии, в результате которых погибли турецкие военнослужащие. "Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Бехун не применялась", - говорится в заявлении российского ведомства, распространенном в пятницу, 28 февраля.

Одновременно Минобороны признало, что под обстрел сирийской армии в провинции Идлиб действительно попали турецкие военные, и заявило, что они находились там в составе подразделений, атакующих армию Дамаска. "Никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - подчеркнуло оборонное ведомство в Москве, сославшись на информацию, предоставленную турецкой стороной.

Москва запрашивала у Анкары координаты местонахождения турецких военных

Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в течение суток постоянно запрашивал и подтверждал "у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий", указывается далее в заявлении. При этом в районе населенного пункта Бехун турецких военнослужащих "не было и не должно было находиться", отметило далее Минобороны РФ.

При этом "сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками", заверило российское ведомство.

Авиаудар в провинции Идлиб

В результате авиаудара 27 февраля в районе Джебель аз-Завия в сирийской провинции Идлиб, погибли не менее 33 военнослужащих ВС Турции, более 30 человек госпитализированы с ранениями различной тяжести.

Идлиб - последняя провинция Сирии, которую контролируют оппозиционные президенту Башару Асаду политические силы, а также исламистские боевики. С декабря 2019 года Дамаск ведет здесь крупномасштабное наступление. Эта операция уже имеет катастрофические последствия для жителей региона. По данным ООН, уже почти 900 000 мирных жителей бежали из провинции от войны. Большинство из них вынуждено жить в катастрофических условиях в лагерях вблизи турецко-сирийской границы.

В Средиземное море направлены два фрегата Черноморского флота РФ

Между тем Черноморский флот (ЧФ) России сообщил о прохождении двух российских фрегатов через проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Фрегаты ЧФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" оснащены высокоточным оружием - крылатыми ракетами "Калибр-НК", заявил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

По его словам, речь идет о плановом переходе из Севастополя в дальнюю морскую зону, где фрегаты войдут в состав сил постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. С декабря 2019 года в Средиземном море также находится третий фрегат ЧФ данной серии - "Адмирал Эссен", указал далее Рулев. "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее участвовали в операции у берегов Сирии. Многоцелевые фрегаты предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов, отмечает ТАСС.

Запад обвиняет Дамаск и Москву в военных преступлениях

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и "поддерживающих их" ВКС РФ в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб, призвав Дамаск и Москву "прекратить свое наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию".

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) также обвинил президента Сирии Башара Асада и его союзника Россию в совершении военных преступлений на северо-западе Сирии. Дамаск и Москва как участники конфликта в Сирии обязаны защищать гражданское население, заявил он на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. Вместо этого они, по словам Маса, подвергают бомбардировке такие объекты гражданской инфраструктуры, как больницы и школы. "Преднамеренные нападения на гражданское население являются военным преступлением", - заявил Мас.