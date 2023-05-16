Минобороны РФ заявило о поражении комплекса Patriot в Киеве. ВСУ утверждают, что сбили все выпущенные по городу ракеты

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в очередной сводке заявил, что российские военные в ходе обстрела Киева поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства. Ранее в ВСУ сообщили, что ночью сбили все выпущенные по Украине ракеты.

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По версии российского военного ведомства, "высокоточный удар" по Patriot был нанесен гиперзвуковым комплексом "Кинжал". Официальный Киев пока что не комментировал заявления Минобороны РФ.

На YouTube опубликованы видео с камер уличного видеонаблюдения, на которых видна работа системы Patriot в Киеве в ночь на 16 мая. В месте, откуда выпускали ракеты ПВО, виден взрыв, затем — столб дыма. Запуск ракет на ролике похож на кадры работы Patriot, отмечает "Медуза". При этом как минимум одна несработавшая ракета для этого ЗРК была утром обнаружена на улице в Киеве.

В утренней сводке ВСУ сообщалось, что в ночь на 16 мая российская армия выпустила по Украине шесть ракет "Кинжал", девять ракет "Калибр" и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). "Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ", — заявил командующий ВСУ Валерий Залужный.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что системы ПВО Patriot поразили российскую ракету "Кинжал". Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее утверждал, что ее невозможно "ни обнаружить, ни перехватить".