Минобороны РФ заявило о сдаче в плен 1026 украинских морпехов, Украина опровергает

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что в Мариуполе "добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты", причем среди сдавшихся — 162 офицера. В то же время украинские СМИ 12 апреля писали, что подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты смогло выйти из окружения и соединиться с полком "Азов", отмечает "Медуза".

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"Ста пятидесяти одному раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения", — заявил Конашенков.

Сообщения о том, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты сдались в плен ранее появлялись в российских телеграм-каналах. Также об этом вечером 12 апреля объявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

Советник президента Украины Алексей Арестович написал у себя в Facebook, что 36-я бригада успешно вырвалась из окружения.

"В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие. Результаты? 1. "Азов" получил существенное подкрепление. 2. 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, фактически обрела второй шанс. 3. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны", — написал он.

11 апреля в фейсбуке 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины появилось сообщение о нехватке боеприпасов. 10 апреля в твиттере полка "Азов" появилось видео с заместителем командира полка Святославом Паламаром, который заявил, что у подразделения уже больше двух недель нет связи с политическим руководством Украины.