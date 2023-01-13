Минобороны РФ заявило о взятии Соледара. ВСУ утверждают, что бои за город продолжаются
Foto: AP/Scanpix/LETA

Минобороны РФ в своей ежедневной сводке сообщило, что российским военным удалось установить контроль над городом Соледар в Донецкой области, за который в последнее время идут тяжелые бои. Представитель ВСУ утверждает, что эти заявления не соответствуют действительности.

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Российское военное ведомство пишет, что "освобождение" Соледара было завершено вечером 12 января. В ежедневной сводке Минобороны РФ говорится, что город захватили благодаря усилиям авиации, артиллерии и ракетных войск, которые непрерывно обстреливали позиции ВСУ, а также работе ВДВ, которые "совершили скрытый маневр", блокировав город с северной и южной сторон.

"За последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более семисот украинских военнослужащих и свыше трехсот единиц вооружения ВСУ", — утверждает Минобороны РФ. Захват Соледара позволяет российским Вооруженным силам перерезать пути снабжения украинской группировке в Бахмуте, а там заблокировать и взять в "котел" остающиеся в этом городе подразделения, говорится в той же сводке.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии для украинского издания "Громадське" заявил, что сообщения Минобороны РФ не соответствуют действительности. По его словам, бои за город продолжаются, а российская сторона распространяет дезинформацию из-за необходимости "отчитываться о победах на фронте".

С 11 января о захвате Соледара силами ЧВК "Вагнер" сообщал основатель военной компании Евгений Пригожин. Его заявления отрицали и в ВСУ, и в Минобороны РФ. Российское ведомство, рассказывая о ситуации в Соледаре в последние дни, не упоминало бойцов "Вагнера", подчеркивая роль российских военных в боевых действиях.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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