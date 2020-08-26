Минобороны России: дедовщины в армии больше нет
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Искоренение дедовщины положительно повлияло на желание россиян служить в армии, считает замминистра обороны. Военная прокуратура ранее заявляла о росте случаев насилия командиров в отношении подчиненных.

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Дедовщина и казарменное хулиганство в российской армии "полностью искоренены". С таким заявлением заместитель министра обороны России Андрей Картаполов выступил в среду, 26 августа, на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".

Кроме того, существенно снизилось число воинских преступлений, приводит агентство РИА "Новости" слова чиновника. По мнению Картаполова, это положительно сказалось на качестве призыва в армию и желании россиян проходить срочную службу.

Расстрел в воинской части в Забайкалье

При этом в 2019 году в российской армии увеличилось число насильственных преступлений командиров в отношении подчиненных, следовало из представленных ранее данных военной прокуратуры РФ. От рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих, заявил в ноябре заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец, выступая с докладом в Совете Федерации.

Одним из резонансных случаев стал расстрел восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае. Рядовой Рамиль Шамсутдинов, находящийся под арестом, объяснил свои действия издевательствами и угрозами со стороны сослуживцев.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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