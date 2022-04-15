Минобороны России: крейсер "Москва" затонул (ДОПОЛНЕНО)

При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость (то есть способность возвращаться в состояние равновесия на волнах), сообщает Минобороны России.

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В условиях штормового волнения моря корабль затонул.

Ранее представители властей Украины сообщили, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает.

Экипаж ракетного крейсера "Москва", затонувшего в Черном море после пожара, доставлен в Севастополь. Об этом сообщил ТАСС неназванный источник. Собеседник агентства при этом не уточнил, сколько человек было на крейсере, когда там начался пожар, и сколько моряков эвакуировали.

В первых сообщениях о пожаре минобороны утверждало, что экипаж крейсера полностью эвакуировали. В последующих уточняло, что моряков переместили на другие корабли Черноморского флота, но слова "полностью" в этих заявлениях не было.

Официально количество спасенных членов экипажа ведомство не объявляло. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что на корабле могло быть 510 моряков. СМИ приводили разные данные о численности экипажа - от 500 до более чем 700 человек.

"Москва" — флагман Черноморского флота ВМФ РФ и корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте.

По версии украинских властей, именно "Москва" была тем русским военным кораблем, которому украинские защитники острова нецензурно предложили убраться подальше.