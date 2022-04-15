Минобороны России: крейсер "Москва" затонул
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость (то есть способность возвращаться в состояние равновесия на волнах), сообщает Минобороны России.

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В условиях штормового волнения моря корабль затонул.

Ранее представители властей Украины сообщили, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает.

Согласно заявлению минобороны, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. О погибших или раненых ведомство не сообщало.

"Москва" — флагман Черноморского флота ВМФ РФ и корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте.

По версии украинских властей, именно "Москва" была тем русским военным кораблем, которому украинские защитники острова нецензурно предложили убраться подальше.

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