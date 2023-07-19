Минобороны России пригрозило последствиями судам, направляющимся в порты Украины

С полуночи по московскому времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, говорится в заявлении Минобороны России.

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Несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, сказано в пресс-релизе, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства.

Там также предупредили, что "страны флага таких судов" будут считаться вовлеченными в "украинский конфликт" на стороне Киева.

На этой неделе Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Украина призвала страны, участвующие в экспорте ее зерна, продолжать перевозки. Россия последние две ночи наносила удары по порту в Одессе.

Украинские власти заявили в среду, что ракетные удары уничтожили 60 тысяч тонн зерна и повредили хранилища. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что значительная часть экспортной инфраструктуры вышла из строя.