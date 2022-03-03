Минобороны России: у воюющих на Украине "наемников" не будет статуса военнопленных
Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Наемники", которые, по утверждениям Минобороы России, направляются западными странами на Украину, не будут получать статус военнопленных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, пишет русская служба BBC.

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"Хочу официально подчеркнуть, — все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", — сказал Конашенков на брифинге (цитата по "Интерфаксу").

Тех "иностранных наемников", которые будут задержаны во время военного конфликта, ждет "привлечение к уголовной ответственности", добавил он.

По утверждениям Конашенкова, для участия в военном конфликте на территории Украины "вербуются сотрудники американских частных военных компаний".

"Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование Французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих — этнических украинцев для помощи киевскому режиму", — добавил он.

В минобороны также сообщили, что вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве из-за данных "о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников".

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