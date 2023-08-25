Минобороны России: Украинская армия запустила по Крыму сразу 42 беспилотника
Foto: LETA

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на пятницу украинская армия пыталась ударить по Крыму сразу четырьмя десятками беспилотников.

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"Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотника. В результате огневого воздействия над Крымом девять из них уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — цитируют российские агентства заявление Минобороны России.

В течение ночи о взрывах и уничтожении беспилотников сообщали жители нескольких районов полуострова, а также местные власти аннексированного в 2014 году Крыма. В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон.

В конце июля российские власти заявляли, что ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 нанес удар по Таганрогу в Ростовской области. Об использовании этого оружия для атаки на аннексированный Крым Минобороны России заявляло и на прошлой неделе.

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BBC News Русская служба:

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