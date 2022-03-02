Минобороны России впервые отчиталось о потерях на Украине: погибли 498 военных

Минобороны России впервые назвало потери российской армии на Украине. Согласно заявлению ведомства, за время военных действий 498 солдат погибли, 1597 ранены.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Потери украинской стороны, по утверждению ведомства, составили 2870 человек, около 3700 человек ранены. Кроме того, минобороны объявило, что взяло в плен 572 военных армии Украины.

"Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Указанные минобороны числа действительно значительно отличаются от данных, которые ранее публиковали украинские власти.

Утром в среду Генштаб Украины заявил о потерях российской армии в 5840 человек (ранее агентство УНИАН уточняло, что в эту графу заносят не только убитых, но и раненых).

Ранее западные СМИ со ссылкой на свои источники оценивали число погибших российских военных приблизительно в 1,5 - 2 тысячи.

Российские войска вторглись на территорию Украины в прошлый четверг, однако до сегодняшнего дня министерство обороны, хотя и признавало потери, не публиковало никаких данных. Однако постепенно публиковать отдельные сообщения о погибших стали главы регионов.

Накануне о гибели двух уроженцев Чечни и ранении еще шестерых заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал о двух погибших военнослужащих из 31 бригады ВДВ.