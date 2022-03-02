Минобороны России впервые отчиталось о потерях в Украине: погибли 498 военных
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Минобороны России впервые назвало потери российской армии на Украине. Согласно заявлению ведомства, за время военных действий 498 солдат погибли, 1597 ранены.

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Потери украинской стороны, по утверждению ведомства, составили 2870 человек, около 3700 человек ранены. Кроме того, минобороны объявило, что взяло в плен 572 военных армии Украины.

"Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки — это целенаправленная дезинформация", — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Указанные минобороны числа действительно значительно отличаются от данных, которые ранее публиковали украинские власти.

Утром в среду Генштаб Украины заявил о потерях российской армии в 5840 человек (ранее агентство УНИАН уточняло, что в эту графу заносят не только убитых, но и раненых).

Ранее западные СМИ со ссылкой на свои источники оценивали число погибших российских военных приблизительно в 1,5 — 2 тысячи.

Российские войска вторглись на территорию Украины в прошлый четверг, однако до сегодняшнего дня министерство обороны, хотя и признавало потери, не публиковало никаких данных. Однако постепенно публиковать отдельные сообщения о погибших стали главы регионов.

Накануне о гибели двух уроженцев Чечни и ранении еще шестерых заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал о двух погибших военнослужащих из 31 бригады ВДВ.

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BBC News Русская служба:

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