Минобороны России заявило о четырех сбитых беспилотниках под Москвой и в Брянской области
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министерство обороны России заявило, что этой ночью над территорией России были сбиты четыре запущенных украинской армией ударных беспилотника: два — в приграничной Брянской области, два — под Москвой.

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"Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области", — цитирует сообщение минобороны государственное агентство РИА Новости.

Чуть раньше мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что к западу от Москвы были сбиты два беспилотника.

Как пишут российские телеграм-каналы, о звуках взрывов сообщают жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.

Каналы публикуют фото и видео с облаком дыма над домами.

Три главных московских аэропорта, по сообщениям российских агентств, снова приостановили работу.

Атаки дронов на Москву происходят уже несколько ночей подряд. Россия неизменно обвиняет в них Украину, Украина официально эти события не комментирует.

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BBC News Русская служба:

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