Минобороны США не доверяет словам РФ о снижении военной активности

Министерство обороны США скептически восприняло слова России о снижении военной активности на двух направлениях в Украине. "Небольшое количество" войск РФ, по-видимому, отходит от Киева, однако подавляющее большинство российских сил на киевском направлении все еще находятся там, заявил официальный представитель Минобороны Джон Кирби на брифинге во вторник, 29 марта.

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"Россия не справилась со своей задачей захватить Киев", - указал он. Однако это не означает, что угроза украинской столице исчезла, добавил представитель Пентагона. "Мы не готовы назвать это отступлением или даже уходом", - подчеркнул Кирби.

Вашингтон полагает, что российская сторона планирует перегруппировку своих войск с целью других приоритетных направлений. "Всем нам следует быть готовыми к крупному наступлению на другие районы Украины", - добавил представитель Пентагона.

Заявление РФ о снижении военной активности

Ранее в этот же день по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что российская военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.