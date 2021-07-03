Минобороны Украины критикуют за туфли на шпильках для курсанток

Вице-спикер Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" ("ЕС") Елена Кондратюк потребовала от Минобороны Украины провести служебное расследование и доложить парламенту, почему курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко должны маршировать в обуви на высоких каблуках во время парада по случаю Дня независимости 24 августа на Крещатике. При этом депутаты от фракции "ЕС" в пятницу, 1 июля, вручили туфли на шпильках главе министерства обороны Андрею Тарану и — заочно — президенту Украины, верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

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"Лютый треш"



"Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?" — сказала Кондратюк, выступая в парламенте. В свою очередь депутат от оппозиционной "ЕС" Ирина Геращенко, вручив туфли Тарану, написала в Facebook: "Пусть сходят в них на парад".

Геращенко: Это — не равенство! Это — унижение!



Скандал вспыхнул после того, как министерство обороны Украины разместило в Facebook фотографии с курсантками, готовящимися к параду на высоких каблуках.

Советница главнокомандующего вооруженных сил Украины по гендерным вопросам Виктория Арнаутова позднее заявила, что обувь — "устойчивая", а высота каблуков — всего 5,4 см. Тендер на пошив обуви должен был быть объявлен 5 июля.

Нововведение вызвало насмешки и критику. "Сначала подумала, что это фейк… Мужчины пойдут в берцах. Это — не равенство! Это — унижение!" — написала Ирина Геращенко.

Общественная организация "Женское ветеранское движение" выступила со специальным заявлением, назвав происходящее "лютым стыдом".

Минобороны заменит обувь



В итоге министерство обороны Украины согласилось заменить туфли на высоких каблуках другой обувью. Об этом сообщила в Facebook 2 июля депутат украинского парламента от правящей партии "Слуга народа" Марина Бардина.

Она добавила, что оборонное ведомство Украины будет работать над гендерным равенством в вооруженных силах.