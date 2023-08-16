Минобороны Украины объявило об освобождении села Урожайное в Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что украинские военные освободили село Урожайное в Донецкой области.

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"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", — написала Маляр в Telegram, не став приводить других подробностей.

Накануне связанный с Минобороны России Telegram-канал "Рыбарь" писал, что "после отхода российских войск из Урожайного, село перешло в серую зону". По данным канала, ВСУ сохраняют "уверенный контроль" на севере села, а на юге "пытаются окопаться, но по ним бьет артиллерия и авиация". Телеграм-канал российского батальона "Восток" сообщил утром 15 августа о потере Урожайного.

14 августа Маляр говорила, что украинские военные имеют "определенные успехи" в селе Урожайное.

В селе Урожайное Донецкой области располагался укрепрайон Вооруженных сил РФ на берегу реки Мокрые Ялы. Украинские военные начали штурм Урожайного 8 августа. Как писала The New York Times, освобождение села украинскими военными может вынудить российские войска отойти на юг, в направлении к Старомлыновке, на вторую линию обороны. Издание отмечало, что если ВСУ смогут прорваться через Урожайное, то они окажутся в 80 км от Бердянска и Мариуполя у Азовского моря, которые захвачены российскими войсками.